POL-PDNR: Presse-Erstmeldung - Gebäudebrand

Flammersfeld (ots)

Am Mittwoch, 24.09.2025, gegen 09.40 Uhr, kam es in Flammersfeld, Gartenstraße, zu einem Gebäudebrand. Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  24.09.2025 – 09:31

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 23.09.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Birkenbeul, Höhenstraße, durch. Am Nachmittag erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen in der Hochstraße in Altenkirchen. Insgesamt konnten 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige ...

    mehr
  23.09.2025 – 18:55

    POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Dierdorf (ots) - Am 23.09.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr kam es im Bereich der Schulstraße auf dem dortigen "Elternparkplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher ein geparktes Fahrzeug und flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu ...

    mehr
  23.09.2025 – 10:34

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Kirchen (Sieg) (ots) - Ein Geschädigter parkte seine VW Polo am 22.09.2025 für circa 15 Minuten auf dem Parkplatz des LIDL-Markts in der Jungenthaler Straße. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Neben dem VW soll ein Kleinwagen geparkt haben, zu welchem jedoch nicht mehr bekannt ist. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der ...

    mehr
