Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Dierdorf (ots)

Am 23.09.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr kam es im Bereich der Schulstraße auf dem dortigen "Elternparkplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher ein geparktes Fahrzeug und flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell