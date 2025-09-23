POL-PDNR: Verletzter bei Unfall mit E-Scooter

Wallmenroth (ots) - Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr am 22.09.2025 gegen 23:30 Uhr die B 62 aus Wallmenroth kommend in Fahrtrichtung Wissen. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, und verkeilte sich mit der Fahrzeugfront im Straßengraben. Der 34-jährige gab gegenüber der Polizei an, einem Tier ausgewichen zu sein. Jedoch konnten bei ihm ...

