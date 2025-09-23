PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verletzter bei Unfall mit E-Scooter

Betzdorf (ots)

Ein 23-jähriger Elektrokleinstfahrzeugführer bog am 22.09.2025 gegen 08:00 Uhr von der Bismarckstraße nach links in die Hochstraße ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr er dabei nicht weit genug rechts, sodass er wegen eines entgegenkommenden PKWs plötzlich bremsen musste. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam, stürzte der 23-jährige, und zog sich eine Fraktur im Fuß zu. Er wurde entsprechend in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

