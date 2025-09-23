PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bruchertseifen (ots)

Am Montag, 22.09.2025, gegen 11.25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in der Gemarkung Bruchertseifen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Lkw Mercedes-Benz die B 256, aus Richtung Roth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Kur vor dem Ortseingang Bruchertseifen kam es zur Kollision mit dem Außenspiegel eines, in Gegenrichtung fahrenden, orangefarbenen Lkw. Der Fahrer dieses Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verkehrsunfall entstand zumindest am Außenspiegel des Lkw Mercedes-Benz Sachschaden. Außerdem wurde ein, hinter dem Unfallflüchtigen fahrender, Pkw durch Trümmerteile beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

