PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wallmenroth (ots)

Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr am 22.09.2025 gegen 23:30 Uhr die B 62 aus Wallmenroth kommend in Fahrtrichtung Wissen. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, und verkeilte sich mit der Fahrzeugfront im Straßengraben. Der 34-jährige gab gegenüber der Polizei an, einem Tier ausgewichen zu sein. Jedoch konnten bei ihm Alkoholgeruch und Anzeichen für Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte eine relevante Alkoholaufnahme. Der Drogenvortest verlief positiv auf diverse Stoffgruppen wie Kokain, Amphetamin und Cannabis.

Der Unfallfahrer blieb unverletzt; sein Fahrzeug hingegen wurde total beschädigt. Die Polizeibeamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, und stellten seinen Führerschein sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:18

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl auf Gelände eines Autohauses

    Raubach (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl des Kennzeichenpaares NR-QQ880. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Gelände des Autohauses Becker in Raubach abgestellt. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:33

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Oberirsen (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, kam es zwischen 02.00 Uhr und 10.00 Uhr in Oberirsen, Auf der Au, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines geparkten Pkw Ford Fiesta. Weiterhin wurde der Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:30

    POL-PDNR: Stark unsicher geführtes Fahrzeug gestoppt - Zeugenaufruf!

    Niederfischbach (ots) - Am frühen Morgen des 22.09.2025 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auffällig geführten blauen Seat. Demnach sollte das Fahrzeug auf der L 280 von Kirchen in Richtung Freudenberg unterwegs sein, und dabei die gesamte Fahrbahnbreite einnehmen. Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf konnte das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren