POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl auf Gelände eines Autohauses

Raubach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl des Kennzeichenpaares NR-QQ880. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Gelände des Autohauses Becker in Raubach abgestellt. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

