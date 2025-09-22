Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl auf Gelände eines Autohauses
Raubach (ots)
Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl des Kennzeichenpaares NR-QQ880. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Gelände des Autohauses Becker in Raubach abgestellt. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
