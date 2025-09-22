Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr gestoppt
Betzdorf (ots)
Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierte am 22.09.2025 gegen 00:30 Uhr in der Wilhelmstraße einen 28-järhigen VW-Fahrer. Da Anzeichen auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, welcher den Konsum von Kokain bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt, erstatteten die Beamten eine entsprechende Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell