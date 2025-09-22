PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr gestoppt

Betzdorf (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierte am 22.09.2025 gegen 00:30 Uhr in der Wilhelmstraße einen 28-järhigen VW-Fahrer. Da Anzeichen auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, welcher den Konsum von Kokain bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt, erstatteten die Beamten eine entsprechende Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-PDNR: PKW landet auf dem Dach - Fahrerin unverletzt

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine 19-jährige Audi-Fahrerin befuhr am 20.09.2025 gegen 21:15 Uhr die Kreisstraße 97 zwischen Katzenbach und Brachbach, als sie in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam, und mit der Böschung kollidierte. Infolgedessen kippte das Fahrzeug auf das Dach. Glücklicherweise blieb die 19-jährige körperlich unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand aber entsprechender ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:03

    POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus

    Dernbach/Kreis Neuwied (ots) - In der Nacht vom 20.09.2025 auf den 21.09.2025 kam es in Dernbach (Kreis Neuwied) zu einem versuchten Einbruch an das örtliche Feuerwehrgerätehaus. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von zwei Fenstern sowie einer Zugangstüre vergeblich in das Gebäude zu gelangen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:59

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an leerstehendem Gebäude

    Dickendorf (ots) - Zwischen dem 19.09.2025 und dem 20.09.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe und ein Klingelschild eines leerstehenden Firmen-Gebäudes an der Rosenheimer Lay. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren