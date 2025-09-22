PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus

Dernbach/Kreis Neuwied (ots)

In der Nacht vom 20.09.2025 auf den 21.09.2025 kam es in Dernbach (Kreis Neuwied) zu einem versuchten Einbruch an das örtliche Feuerwehrgerätehaus. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von zwei Fenstern sowie einer Zugangstüre vergeblich in das Gebäude zu gelangen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:59

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an leerstehendem Gebäude

    Dickendorf (ots) - Zwischen dem 19.09.2025 und dem 20.09.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe und ein Klingelschild eines leerstehenden Firmen-Gebäudes an der Rosenheimer Lay. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:56

    POL-PDNR: E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer unter Drogeneinfluss

    Wissen (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf bemerkte am 20.09.2025 gegen 19:30 Uhr im Bereich der Schloßstraße einen Elektrokleinstfahrzeugführer, welcher nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette für sein Fahrzeug verfügte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 36-jährige zudem ein, wenige Stunden zuvor ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:50

    POL-PDNR: Regenrinnen an Kirchengebäude gestohlen

    Weitefeld (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum vom 19.09.2025, 20:00 Uhr, bis zum 20.09.2025, 14:00 Uhr, mehrere Meter kupferner Regenfallrohre eines Kirchengebäudes in der Bahnhofstraße. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren