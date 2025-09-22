Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus

Dernbach/Kreis Neuwied (ots)

In der Nacht vom 20.09.2025 auf den 21.09.2025 kam es in Dernbach (Kreis Neuwied) zu einem versuchten Einbruch an das örtliche Feuerwehrgerätehaus. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von zwei Fenstern sowie einer Zugangstüre vergeblich in das Gebäude zu gelangen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

