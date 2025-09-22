Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Regenrinnen an Kirchengebäude gestohlen
Weitefeld (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum vom 19.09.2025, 20:00 Uhr, bis zum 20.09.2025, 14:00 Uhr, mehrere Meter kupferner Regenfallrohre eines Kirchengebäudes in der Bahnhofstraße.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
