POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW in Tiefgarage

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.09.2025, 18:00 Uhr, bis 15.09.2025, 07:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Motorhaube eines in der Tiefgarage an der Wilhelmstraße geparkten Citreon. Mittels eines spitzen Gegenstand wurde ein Loch in das Blech gestochen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

  • 22.09.2025 – 10:38

    POL-PDNR: Jugendliche Radfahrende kollidieren mit PKW - Eine Leichtverletzte

    Betzdorf (ots) - Im Einmündungsbereich Schulstraße / Wagnerstraße verletzte sich am 19.09.2025 gegen 18:10 Uhr eine 15-jährige leicht. Die Jugendliche war mit einem gleichaltrigen Jugendlichen mit Fahrrädern unterwegs, und bog von der Wagnerstraße nach rechts in die Schulstraße ab. Aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge fuhren sie dabei in den Bereich des ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:08

    POL-PDNR: Fußstreife vollstreckt Haftbefehl

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen einer Fußstreife kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Nachmittag des 19.09. gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt eine 28-jährige, für welche ein Haftbefehl der nordrhein-westfälischen Justiz vorlag. Nach ihrer Verhaftung gelang des Frau über Verwandte den notwendigen Geldbetrag aufzureiben, um die Verbringung in eine Justizvollzuganstalt gerade noch ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:03

    POL-PDNR: Leicht-Kfz fällt nach Vorfahrtsunfall auf die Seite - zwei Leichtverletzte

    Elkenroth (ots) - Eine 16-jährgie befuhr am 19.09.2025 gegen 12:45 Uhr den Zubringer von der L 288 zur L 286, um nach links Richtung Elkenroth abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrtsberechtigung einer 37-jährigen Renault-Fahrerin, welche auf der L 286 aus Elkenroth kommend in Richtung Rosenheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Leicht-Kfz ...

    mehr
