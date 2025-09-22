Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußstreife vollstreckt Haftbefehl

Betzdorf (ots)

Im Rahmen einer Fußstreife kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Nachmittag des 19.09. gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt eine 28-jährige, für welche ein Haftbefehl der nordrhein-westfälischen Justiz vorlag. Nach ihrer Verhaftung gelang des Frau über Verwandte den notwendigen Geldbetrag aufzureiben, um die Verbringung in eine Justizvollzuganstalt gerade noch abzuwenden.

