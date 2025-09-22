Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen im Stadtgebiet

Betzdorf (ots)

Zur Mittagszeit des 19.09.2025 erreichte die Polizei eine Vielzahl von Notrufen aus dem Betzdorfer Stadtgebiet. Gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten im Bereich eines Cafés an der Wilhelmstraße. Umgehend wurden starke Kräfte zu der Örtlichkeit entsandt. Dort konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden, welche sich vor anderen Jugendlichen in das Lokal geflüchtet hatten, nachdem es zu Körperverletzungen und einer Bedrohung gekommen sein sollte.

Nach den bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgender Ablauf der Geschehnisse:

Bei einer ersten Auseinandersetzung am Betzdorfer Bahnhof wurde gegen 12:15 Uhr ein 16-jähriger durch Faustschläge leicht verletzt. Ein 15-jähriger wurde durch mehrere Schläge gegen den Kopf und in den Bauch leicht verletzt. Es wurden Strafanzeigen wegen Gefährlicher und wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen zu der Täterschaft in dieser Sache dauern an.

Etwa eine Viertelstunde später, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße zur einer Gefährlichen Körperverletzung, bei welcher ein 15-jähriger durch einen 16-jährigen geschlagen und getreten wurde. Diese Tat wurde durch eine zufällig anwesende Streife des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebharshain erkannt. Das Ordnungsamt nahm den 16-jährigen fest, und übergab ihn anschließend der Polizei. Der hier geschädigte 15-jährige wurde leicht verletzt.

Wiederrum eine Dreiviertelstunde später, gegen 13:15 Uhr, kam es erneut am Bahnhof zu einem Vorfall. Hier verletzte ein 15-jähriger zwei 16-jährige durch Faustschläge leicht. Einer der Geschädigten wurde zudem durch einen weiteren 15-jährigen mit dem Tode bedroht.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu noch unbekannten Beteiligten, zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen und möglichen Zusammenhängen zwischen den oben genannten Taten, werden durch das Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizeiinspektion Betzdorf übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell