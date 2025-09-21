Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied ST Heimbach-Weis - Unzulässig manipuliertes Fahrzeug festgestellt

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 19.30 Uhr einen auffälligen BMW in Heimbach-Weis in der Oberbüngstraße. Das Fahrzeug war zuvor durch sein unverhältnismäßig lautes Außengeräusch sowie die manipulierte Front-Lichtsignatur aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass die vorderen Blinker umcodiert wurden. Außerdem waren Anbauteile ohne Typgenehmigung verbaut. Hinsichtlich des Außengeräuschs räumte der 32jährige Fahrer aus dem vorderen Westerwald schließlich ein, die Abgasanlage manipuliert zu haben. So konnte er eine Sicherstellung des Fahrzeugs zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen umgehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden der Zulassungsstelle übersandt.

