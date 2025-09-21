Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

Dernbach (ots)

Am 20.09.2025 gegen 23:55 Uhr meldete ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer die Beschädigung mehrerer Verkehrszeichen an der Einmündung L 258/L 266 bei Dernbach. Aufgrund des Schadensbildes dürften die Verkehrszeichen im Zuge eines Verkehrsunfalls beschädigt worden sein. Ein Unfallverursacher konnte nicht festgestellt werden.

Zeugen eines Verkehrsunfalls an der Stelle, insbesondere solche, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell