POL-PDNR: Sachbeschädigung am Rheinparkplatz in Bad Hönningen

Bad Hönningen (ots)

Am Nachmittag des 18.09.2025 kam es am Rheinparkplatz in Bad Hönningen zu einer Sachbeschädigung. Der bisher unbekannte Täter beschädigte den Reifen eines geparkten Fahrzeugs vorsätzlich, wodurch das Fahrzeug im Anschluss nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache.

