Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung am Rheinparkplatz in Bad Hönningen

Bad Hönningen (ots)

Am Nachmittag des 18.09.2025 kam es am Rheinparkplatz in Bad Hönningen zu einer Sachbeschädigung. Der bisher unbekannte Täter beschädigte den Reifen eines geparkten Fahrzeugs vorsätzlich, wodurch das Fahrzeug im Anschluss nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644 943-0
pilinz.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell


  • 21.09.2025 – 02:15

    POL-PDNR: Sicherstellung von Diebesgut nach Durchsuchung

    Neuwied (ots) - Nachdem es im Aldi in Neuwied zu einem Ladendiebstahl gekommen ist, wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnung die Wohnung der Beschuldigten durchsucht. Neben dem eigentlichen Diebesgut konnten dabei Unmengen an Kleidung, Parfüm und Schmuck sichergestellt werden, die ebenfalls aus Diebstählen stammen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 02:12

    POL-PDNR: Personenkontrolle führt zur Festnahme

    Neuwied (ots) - Am frühen Morgen des 20.09.2025 wurde ein Fahrradfahrer in Neuwied einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle vorlagen. Er wurde daraufhin in die JVA verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Telefon: ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 21:13

    POL-PDNR: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

    Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 18.09.2025, 21.00 Uhr, bis Freitag, 19.09.2025, 08.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg) zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in der Fürthener Straße ein. Hier entwendeten sie Bargeld und weitere Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
