POL-PDNR: Sicherstellung von Diebesgut nach Durchsuchung

Neuwied (ots)

Nachdem es im Aldi in Neuwied zu einem Ladendiebstahl gekommen ist, wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnung die Wohnung der Beschuldigten durchsucht. Neben dem eigentlichen Diebesgut konnten dabei Unmengen an Kleidung, Parfüm und Schmuck sichergestellt werden, die ebenfalls aus Diebstählen stammen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

