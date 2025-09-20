Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Waldbreitbach (ots)

In der Nacht vom 19.09. auf den 20.09.2025, zwischen 18:30 und 06:00 Uhr wurde der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach parkenden PKWs durch ein vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der/die Fahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell