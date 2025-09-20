PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Hamm/Sieg (ots)

Im Zuge eines polizeilichen Einsatzes kam gegen 02:18 Uhr ein Fahrzeug an die Einsatzörtlichkeit im Ahornweg gefahren. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter deutlichem Alkoholeinfluss geführt hatte. Die Fahrt war für den 36-Jährigen beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann wird sich, aufgrund seines Interesses an dem polizeilichem Einsatzgeschehen wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen

Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 23:18

    POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

    Reiferscheid (ots) - Am Freitag, dem 19.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen gegen 22:00 Uhr über einen Fahrzeugführer informiert, welcher in unsicherer Fahrweise die B 256 in Richtung Flammersfeld befuhr und bereits mehrfach beinahe in den Straßengraben gefahren sei. Letztendlich konnte der Pkw in Reiferscheid angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 42 Jahre alte Fahrzeugführerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 16:26

    POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der L254

    St.Katharinen (ots) - Am 19.09.25 gegen 13:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der L254, in Höhe der Ortschaft Grendel. Ein 36-jähriger befuhr die L254 mit seinem PKW in Fahrtrichtung Sankt Katharinen in einer Fahrzeugkolonne hinter zwei weiteren PKW. Aus derzeit noch unbekannten Gründen scherte dieser plötzlich aus und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:11

    POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall bei St. Katharinen

    St. Katharinen (ots) - Gegen 14 Uhr kam es auf der L 254 bei St. Katharinen OT Grendel zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch bei der Unfallaufnahme. Die Landstraße ist im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizeiinspektion Linz bittet darum aktuell von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren