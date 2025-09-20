Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr
Hamm/Sieg (ots)
Im Zuge eines polizeilichen Einsatzes kam gegen 02:18 Uhr ein Fahrzeug an die Einsatzörtlichkeit im Ahornweg gefahren. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter deutlichem Alkoholeinfluss geführt hatte. Die Fahrt war für den 36-Jährigen beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann wird sich, aufgrund seines Interesses an dem polizeilichem Einsatzgeschehen wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.
