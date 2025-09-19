PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der L254

St.Katharinen (ots)

Am 19.09.25 gegen 13:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der L254, in Höhe der Ortschaft Grendel. Ein 36-jähriger befuhr die L254 mit seinem PKW in Fahrtrichtung Sankt Katharinen in einer Fahrzeugkolonne hinter zwei weiteren PKW. Aus derzeit noch unbekannten Gründen scherte dieser plötzlich aus und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden 39-jährigen PKW-Fahrer. Der 36-jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er, sein Beifahrer sowie der 39-jährige wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser mittels eines Rettungshubschraubers und Rettungswagen transportiert. Die L254 ist derzeit noch gesperrt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Fahrzeugführerin, welche vor dem 36-jährigen fuhr, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten. Im Einsatz waren neben der Polizei Linz 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vettelschoß und Sankt Katharinen sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

