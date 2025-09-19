Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall bei St. Katharinen

St. Katharinen (ots)

Gegen 14 Uhr kam es auf der L 254 bei St. Katharinen OT Grendel zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch bei der Unfallaufnahme. Die Landstraße ist im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Polizeiinspektion Linz bittet darum aktuell von Nachfragen seitens Pressevertretern abzusehen. Eine erneute Pressemeldung wird zeitnah nachgesteuert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell