POL-PDNR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bachenberg (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 18:37 Uhr, kam es auf der K37 in der Gemarkung Bachenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr die K37 aus Richtung Hilgenroth kommend in Fahrtrichtung Bachenberg. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr einen Wirtschaftsweg aus Beul ...

