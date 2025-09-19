PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Weyerbusch (ots)

Am Donnerstag, 18.09.2025, kam es zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr, in Weyerbusch, Kölner Straße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter an einem, vor der Kirche abgestellten, Pkw VW Amarok eine Seitenscheibe ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 07:08

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 17.09.2025, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 18.09.2025, 09.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Nebeneingangstür Zugang zu einem Ladengeschäft und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 07:01

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

    Etzbach (ots) - Am Mittwoch, 17.09.2025, kam es zwischen 01.30 und 02.45 Uhr, in Etzbach, Im Rain, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle ein. Hier entwendete er mehrere Kanister mit Kraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 22:17

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der K37

    Bachenberg (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 18:37 Uhr, kam es auf der K37 in der Gemarkung Bachenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr die K37 aus Richtung Hilgenroth kommend in Fahrtrichtung Bachenberg. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr einen Wirtschaftsweg aus Beul ...

    mehr
