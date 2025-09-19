PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

Etzbach (ots)

Am Mittwoch, 17.09.2025, kam es zwischen 01.30 und 02.45 Uhr, in Etzbach, Im Rain, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle ein. Hier entwendete er mehrere Kanister mit Kraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

