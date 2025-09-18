PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwarzem Kleinwagen

Puderbach (ots)

Am 17.09.2025 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Puderbach. Die weibliche Fahrzeugführerin eines schwarzen Kleinwagens beabsichtigte in die Mittelstraße einzubiegen und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten PKW vor dem Anwesen Hausnummer 17. Die Verkehrsunfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem schwarzen Kleinwagen, der Polizei Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

