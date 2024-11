Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Mörlenbach - Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Dienstag (12.11.2024) ereignete sich in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Weinheimer Straße in Mörlenbach ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Parken einen grauen Ford Kuga und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000,- Euro.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060.

