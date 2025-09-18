PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Steineroth (ots)

Gegen 18:15 Uhr am 17.09.2025 fiel einer Streife der PI Betzdorf im Rahmen der Streife in der Betzdorfer Straße ein Motorroller auf, welcher bereits im Frühjahr kontrolliert wurde. Erneut stellten die Beamten im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle fest, dass der 17-jährige nach wie vor nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, welche ihn zum Führen des Rollers berechtigen würde. Ihn erwartet somit eine entsprechende Strafanzeige, ebenso wie den Halter des Fahrzeugs, welcher die Fahrt zuließ.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

