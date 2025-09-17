Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Asbach (ots)

Am Mittwoch, den 17.09.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Asbach im dortigen Telekom Shop ein Ladendiebstahl, bei dem mehrere Apple-Geräte entwendet wurden. Zwei bislang unbekannte männliche Täter rissen die Geräte in einem unbeobachteten Moment aus der Halterung und flüchteten fußläufig in Richtung DM-Markt. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um Heranwachsende gehandelt haben.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

