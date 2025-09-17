PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raser durch Polizei gestoppt

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Abend des 16.09.2025 stellte eine Streife im Stadtgebiet Kirchen gegen 22:25 Uhr einen 37-jährigen Verkehrsteilnehmer fest, welcher es der innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so genau nahm. Die Einsatzkräfte stellten im Bereich der Siegener Straße eine Geschwindigkeit von über 100 km/h fest, und hielten den Opel-Fahrer an. Ihn erwartet ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:35

    POL-PDNR: Aufmerksame Zeugin gibt wichtige Hinweise zu verletzter Unfallfahrerin

    Betzdorf (ots) - Eine aufmerksame Taxifahrerin informierte am 16.09.2025 gegen 17:30 Uhr eine Streife der PI Betzdorf über eine Verkehrsteilnehmerin, welche offenbar Hilfe bedurfte. Die Taxifahrerin gab an, dass sie kurz zuvor einer Frau aufgeholfen habe, welche mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter") gestürzt war. Die Frau habe jedoch einen sehr ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:27

    POL-PDNR: Kind fährt mit Fahrrad gegen PKW und entfernt sich unerkannt

    Betzdorf (ots) - Am 16.09.2025 kam es gegen 17:10 Uhr in der Scheuerfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein kleiner Junge mit seinem Fahrrad auf einen vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt anhaltenden PKW auffuhr. Obwohl an dem PKW des vorausfahrenden 26-jährigen hierdurch ein Schaden entstanden war, entfernte sich der Junge, zusammen mit einem ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:20

    POL-PDNR: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

    Schutzbach (ots) - Ein 30-jähriger Opel-Fahrer und ein 90-jähriger Toyota-Fahrer befuhren am 16.09.2025 gegen kurz vor 16 Uhr die L 280 in Fahrtrichtung Niederdreisbach, als es an dem vorausfahrenden Opel aufgrund eines Defekts zu einer Rauchentwicklung kam. Der Toyota-Fahrer gab an, hierdurch in seiner Sicht beeinträchtigt gewesen zu sein, weshalb er in der Folge auf den nunmehr wegen der Panne stehengebliebenen PKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren