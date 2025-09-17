Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kind fährt mit Fahrrad gegen PKW und entfernt sich unerkannt

Betzdorf (ots)

Am 16.09.2025 kam es gegen 17:10 Uhr in der Scheuerfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein kleiner Junge mit seinem Fahrrad auf einen vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt anhaltenden PKW auffuhr. Obwohl an dem PKW des vorausfahrenden 26-jährigen hierdurch ein Schaden entstanden war, entfernte sich der Junge, zusammen mit einem weiteren Jungen, mit seinem Fahrrad in Richtung Karl-Stangier-Straße von der Unfallstelle.

Zu dem jungen Fahrradfahrer ist ebenso nichts bekannt, wie zu dessen Verletzungen oder Schäden an seinem Fahrrad.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

