Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Elkenroth (ots)

Eine 19-jährige Geschädigte parkte ihren Audi im Zeitraum vom 15.09.2025, 19 Uhr, bis 16.09.2025, 07:30 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Sportanlage in der Jahnstraße. Als sie am Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Form von Kratzern und Dellen fest. Dem Schadensbild nach dürfte eine bislang unbekannte Täterschaft beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten gestoßen sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Betzdorf
pibetzdorf@polizei.rlp.de

