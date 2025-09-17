Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugen gesucht!
Neuwied (ots)
Am 10.09.2025 kam es im Zeitraum 19:00 Uhr - 20:20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in 56566 Neuwied Engers. Wer hat im Bereich der Straßen "Kirchhoff" oder "Am Bahndamm" verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Bei Hinweisen wird um Mitteilung an die Kriminalinspektion Neuwied (02631 878-255) gebeten.
Kriminalinspektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
