PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rettersen (ots)

Am Dienstag, 16.09.2025, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Rettersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Kleintransporters die B 8, aus Richtung Hasselbach kommend, in Fahrtrichtung Kircheib. Aufgrund eines, auf die Straße laufenden, Tieres musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Transporter entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 23:37

    POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Netto Parkplatz

    Asbach (ots) - Am 13.09.2025 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes "Netto" in Asbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Parkvorgang ein parkendes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die weitere ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:49

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden/Radfahrer

    Linz, Am Gestade (ots) - Am 16.09.25, gegen 04:55 Uhr, kam es in Linz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher verstieß in einer Linkskurve mit seinem Pkw gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Radfahrer. Glücklicherweise wurde der Fahrradfahrer nur leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:09

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Bad Hönningen, Bahnhofstraße (ots) - Am Montag, den 15.09.25, in der Zeit zwischen 08:00 und 09:15 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Bad Hönningen abgestellter Pkw beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren