POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Asbach (ots) - Am 13.09.2025 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes "Netto" in Asbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Parkvorgang ein parkendes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die weitere ...

