Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Netto Parkplatz

Asbach (ots)

Am 13.09.2025 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes "Netto" in Asbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Parkvorgang ein parkendes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:49

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden/Radfahrer

    Linz, Am Gestade (ots) - Am 16.09.25, gegen 04:55 Uhr, kam es in Linz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher verstieß in einer Linkskurve mit seinem Pkw gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Radfahrer. Glücklicherweise wurde der Fahrradfahrer nur leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:09

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

    Bad Hönningen, Bahnhofstraße (ots) - Am Montag, den 15.09.25, in der Zeit zwischen 08:00 und 09:15 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Bad Hönningen abgestellter Pkw beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:57

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

    Rheinbreitbach (ots) - Am Montag, den 15.09.2025, gegen 08:30 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz abgestellter Pkw bei Ausparken aus einer Parklücke beschädigt. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fort. Nur durch einen aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen notierte, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ...

    mehr
