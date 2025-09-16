PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Montag, den 15.09.2025, gegen 08:30 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz abgestellter Pkw bei Ausparken aus einer Parklücke beschädigt. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fort. Nur durch einen aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen notierte, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/ Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 16.09.2025 – 08:15

    POL-PDNR: Heranwachsender Rollerfahrer flüchtet vor Streife

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich ein 18-jähriger Rollerfahrer am 15.09.2025 gegen 19:00 Uhr im Stadtgebiet Kirchen. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit musste die Streife der PI Betzdorf von einer technischen Manipulation des mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Zweirads ausgehen. Der aus diesem Grund ausgesprochenen Aufforderung anzuhalten leistete der Flüchtige ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:06

    POL-PDNR: Verkehrskontrollen für einen sichereren Schulweg

    Daaden (ots) - Passend zum Schulschluss führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf zur Mittagszeit im Stadtgebiet Daaden Verkehrskontrollen durch. Insgesamt mussten sechs Verwarnungen wegen mangelhafter Sicherung von Kindern in Fahrzeugen ausgesprochen werden. Zwei Verkehrsteilnehmenden musste dabei die Weiterfahrt gänzlicher untersagt werden, da diese vor Ort keine Abhilfe schaffen konnten. Weiterhin ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:41

    POL-PDNR: Aufmerksamer Nachbar verhindert möglichen Wohnungseinbruch

    Dierdorf (ots) - Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte am 15.09.2025, gegen 11:00 Uhr, ein möglicher Tageswohnungseinbruch in der Hachenburger Straße in Dierdorf verhindert werden. Der Mitteiler beobachtete zwei männliche Personen, wie diese unberechtigt das Nachbargrundstück betraten. Auf Ansprache flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Bei einer ...

    mehr
