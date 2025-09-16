POL-PDNR: Verkehrskontrollen für einen sichereren Schulweg

Asbach (ots) - Am 12.09.2025 in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:10 Uhr kam es auf dem Marktplatz in Asbach zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: ...

