Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen für einen sichereren Schulweg

Daaden (ots)

Passend zum Schulschluss führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf zur Mittagszeit im Stadtgebiet Daaden Verkehrskontrollen durch. Insgesamt mussten sechs Verwarnungen wegen mangelhafter Sicherung von Kindern in Fahrzeugen ausgesprochen werden. Zwei Verkehrsteilnehmenden musste dabei die Weiterfahrt gänzlicher untersagt werden, da diese vor Ort keine Abhilfe schaffen konnten. Weiterhin kam es zu zwei Beanstandungen wegen unzulässigen Parkens in Bushaltestellen.

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

