Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung und Nötigung im Straßenverkehr

Daaden (ots)

Am Nachmittag des 15.09.2025, gg. 14:40 Uhr, kam es zunächst im Daadener Kreisverkehr zu einer Fast-Kollision zweier PKW. Der Fahrer eines aus Richtung Friedewald kommenden Mercedes AMG, Farbe Silber, fuhr in den Kreisverkehr ein, obwohl ein anderer PKW-Fahrer bereits in diesem unterwegs war. Es kam zum Beinahe-Zusammenstoß. Der spätere Geschädigte fuhr in Richtung Emmerzhausen weiter, der spätere Beschuldigte (ver)folgte ihn nun. Kurz vor dem Fußgängerüberweg in der Saynischen Straße überholte der AMG Fahrer den Geschädigten und bremste diesen, mit seinem dafür quergestellten Mercedes, aus. Der Verkehrsrowdy verließ nun sein Fahrzeug und schlug dem Geschädigten viermal mit der Faust durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht, drohte und beleidigte ihn. Dann verließ er die Örtlichkeit mit seinem PKW. Der junge Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, hat schwarze Haare, seitliche kürzer, oben etwas länger, trägt ein Tattoo an der linken Halsseite und soll Südländer bzw. Südosteuropäer sein.

Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Zeuge der Tat war, meldet sich bitte bei der Polizei in Betzdorf.

