Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heranwachsender Rollerfahrer flüchtet vor Streife

Kirchen (Sieg) (ots)

Eine beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich ein 18-jähriger Rollerfahrer am 15.09.2025 gegen 19:00 Uhr im Stadtgebiet Kirchen. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit musste die Streife der PI Betzdorf von einer technischen Manipulation des mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Zweirads ausgehen. Der aus diesem Grund ausgesprochenen Aufforderung anzuhalten leistete der Flüchtige keine Folge. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei der sich der Fahrzeugführer mit der für ihn höchstmöglichen Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen wollte. Über das Kennzeichen konnte der Beschuldigte jedoch ermittelt werden, und an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet noch fahrend angetroffen, und letztlich kontrolliert werden.

Der Motorroller wurde beschlagnahmt. Den 18-jährigen erwartet ein Strafverfahren, u.a. wegen Verbotener Kraftfahrzeugrennen.

