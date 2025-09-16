PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heranwachsender Rollerfahrer flüchtet vor Streife

Kirchen (Sieg) (ots)

Eine beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich ein 18-jähriger Rollerfahrer am 15.09.2025 gegen 19:00 Uhr im Stadtgebiet Kirchen. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit musste die Streife der PI Betzdorf von einer technischen Manipulation des mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Zweirads ausgehen. Der aus diesem Grund ausgesprochenen Aufforderung anzuhalten leistete der Flüchtige keine Folge. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei der sich der Fahrzeugführer mit der für ihn höchstmöglichen Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen wollte. Über das Kennzeichen konnte der Beschuldigte jedoch ermittelt werden, und an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet noch fahrend angetroffen, und letztlich kontrolliert werden.

Der Motorroller wurde beschlagnahmt. Den 18-jährigen erwartet ein Strafverfahren, u.a. wegen Verbotener Kraftfahrzeugrennen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 08:06

    POL-PDNR: Verkehrskontrollen für einen sichereren Schulweg

    Daaden (ots) - Passend zum Schulschluss führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf zur Mittagszeit im Stadtgebiet Daaden Verkehrskontrollen durch. Insgesamt mussten sechs Verwarnungen wegen mangelhafter Sicherung von Kindern in Fahrzeugen ausgesprochen werden. Zwei Verkehrsteilnehmenden musste dabei die Weiterfahrt gänzlicher untersagt werden, da diese vor Ort keine Abhilfe schaffen konnten. Weiterhin ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:41

    POL-PDNR: Aufmerksamer Nachbar verhindert möglichen Wohnungseinbruch

    Dierdorf (ots) - Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte am 15.09.2025, gegen 11:00 Uhr, ein möglicher Tageswohnungseinbruch in der Hachenburger Straße in Dierdorf verhindert werden. Der Mitteiler beobachtete zwei männliche Personen, wie diese unberechtigt das Nachbargrundstück betraten. Auf Ansprache flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Bei einer ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 03:27

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Asbach (ots) - Am 12.09.2025 in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:10 Uhr kam es auf dem Marktplatz in Asbach zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren