Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (26.April) in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Dimker Allee ein. Dazu hebelten sie ein Küchenfenster auf. Mit einem Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befand, flüchteten sie unerkannt durch die Haustür.

Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell