Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Aufmerksame Anwohnerin schlägt mutmaßlichen Einbrecher in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstag (25. April) kam es auf der Hagenstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Gegen 16:30 Uhr nahm eine aufmerksame Anwohnerin laute Geräusche aus dem Bereich der Haustür war. Vor ihrer Wohnung traf sie auf einen tatverdächtigen Mann, der mutmaßliches Einbruchswerkzeug in der Hand hielt. Sie sprach den Unbekannten an und informierte die Polizei. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht und stieg zu einem weiteren Mann in einen weißen SUV ein und fuhr davon.

Der mutmaßliche Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: -schwarze Haare - Bart - dunkle Sonnenbrille - helle Cappy- helles Shirt - helle Hose- Jeansjacke

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu kontaktieren.

