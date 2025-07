Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Dachstuhlbrand in Königswinter Heisterbacherrott Feuerwehr kann Brandausbreitung in enger Bebauung verhindern

Königswinter

Bei einem Gebäudebrand in Königswinter Heisterbacherrott drohte eine Brandausbreitung auf nebenstehende Gebäude. Durch mehrere Riegelstellungen konnte der Schaden auf das betroffene Haus begrenzt werden.

Um 02:41 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter in die Ölbergstraße alarmiert. Menschenleben sollten bei einem Gebäudebrand in Gefahr sein. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes in Vollbrand. Der Einsatzleiter traf die Bewohner unverletzt auf der Straße an. In enger Bebauung drohten die Flammen auf Nachbargebäude über zu greifen. Elf Minuten nach der ersten Alarmierung wurde eine Alarmstufenerhöhung auf `Brand 4´ veranlasst. Schwarzer Rauch zog durch die enge Straße. Durch den schnellen Einsatz von bis zu fünf Rohren konnte eine Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden. Mit einer Riegelstellung wurde ein nur knapp einen Meter entferntes Gebäude geschützt. Die Drehleiter wurde auf der Straße in Stellung gebracht. Es wurden vier Einsatzabschnitte gebildet. Die Brandbekämpfung wurde über zwei Seiten geführt. Die zwei Bewohner und Nachbarn, wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Alle Personen blieben unverletzt. Bereits um 03:14 Uhr konnte der Leitstelle "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Mit einer Drohne und deren Wärmebildkamera konnten Glutnester aus der Luft lokalisiert werden. Über die Drehleiter von außen und mit Trupps über das Gebäude wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Um die mit Brandschmutz kontaminierten Atemschutztrupps zu versorgen, wurde durch die Hygieneeinheit eine Reinigungsstelle eingerichtet. Die Bereitschaft des Kreisfeuerwehrhauses brachte neue Atemschutzgeräte an die Einsatzstelle. Das Haus ist stark geschädigt und unbewohnbar. Durch das Ordnungsamt werden die betroffenen Bewohner in einem Hotel untergebracht.

Im Einsatz waren rund 65 Einsatzkräfte mit den Löschzügen Oelberg und Ittenbach, sowie die Einheiten aus Bockeroth und Eudenbach, die Drehleiter Uthweiler und der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf. Zur Koordinierung des Bereitstellungsraumes unterstützte die Feuerwehr Bad Honnef mit dem Einsatzleitwagen aus Rhöndorf. Der Rettungsdienst Königswinter war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Polizei Bonn hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten auf unbestimmte Zeit.

