FW Königswinter: 400 m² Vegetation brennen im Naturschutzgebiet Eudenberg

Königswinter (ots)

Brennende Vegetation und Altholz brannten am Samstagmorgen im Naturschutzgebiet Eudenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter war rund 2 Stunden mit 15 Wehrleuten im Einsatz. Bereits vor einer Woche musste in dem Bereich des ehemaligen Steinbruchs eine illegale Grillstelle abgelöscht werden.

Um 8.30 Uhr war die Löschgruppe Eudenbach am Samstagmorgen zu dem Vegetationsbrand im Bereich des Naturschutzgebietes Eudenberg alarmiert worden. Rund 400 Quadratmeter Vegetation und Altholz brannten in der Nähe des dort befindlichen Gewässers. Über 250 Meter mussten die Wehrleute das Löschmaterial tragen, da der Bereich nicht mit Fahrzeugen zugängig ist. Bis zu 5 Rohre wurden zum Ablöschen vorgenommen. Das Löschwasser wurde aus dem See entnommen. Nach rund 2 Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Bereits am vergangenen Sonntagabend war die Feuerwehr in den Bereich des Steinbruchs alarmiert worden. Hier musste eine noch heiße illegal betriebene Grillstelle abgelöscht werden. In beiden Fällen übernahm die Polizei Bonn weitere Ermittlungen.

Die Trockenheit sorgt auch in Königswinter zunehmend für Einsätze der ehrenamtlichen Kräfte. So rückte die Löschgruppe Bockeroth in der Nacht zu Samstag um 0.44 Uhr bereits nach Stieldorf aus. Dort konnten an der Landstraße L 83 20 Quadratmeter Wiese schnell abgelöscht werden.

