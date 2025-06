Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Unsere Feuerwehr nun auch auf WhatsApp - Whatsapp-Kanal folgen und immer informiert sein

Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter erweitert ihre digitale Kommunikation. In diesen Tagen ist der WhatsApp-Kanal "Freiwillige Feuerwehr Königswinter" gestartet. Hierüber können Interessierte viele aktuelle Informationen direkt auf ihr Smartphone erhalten.

Ob Pressemitteilungen über größere Einsätze, Veranstaltungen, Ausbildungsmaßnahmen, neue Ausstattung - der neue Kanal ergänzt den bestehenden langjährigen Internetauftritt der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter. Auch möchten die Ehrenamtlichen hierüber weitere Interessierte für ein Engagement in einer der acht über das Stadtgebiet verteilten Einheiten gewinnen. In der Siebengebirgsstadt engagieren sich über 600 Mitglieder in der Feuerwehr von jung bis alt. Die Frauen und Männer der Einsatzabteilung rücken jährlich zu über 500 Einsätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit aus.

Abonniert werden kann der Kanal kostenfrei ganz einfach über einen Direktlink https://t1p.de/Feuerwehr-Koewi-WhatsApp.

Die Inhalte des Kanals sind rein informativ. Eine direkte Rückmeldung durch Nutzer*innen ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell