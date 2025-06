Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Brand eines Wohnmobils in Königswinter-Ittenbach.

Königswinter (ots)

Am Montagvormittag kam es zum Brand eines Wohnmobils. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter konnte den Brand auf das Fahrzeug begrenzen. Kurz vor 11:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Wohnmobilbrand im Ölbergringweg gemeldet. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Wohnmobil in einer privaten Einfahrt an einem dreigeschossigen Wohnhaus im Vollbrand. Sofort gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Riegelstellung vor. Somit konnte ein Übergreifen des Brands auf das Haus verhindert werden. Anschließend wurde das Wohnmobil gelöscht. Zwei Gasflaschen wurden aus dem Wohnmobil in Sicherheit gebracht und gekühlt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der sich im Haus befindliche Hund wurde seinen Besitzern übergeben. Anschließend wurde das Gebäude mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Im Verlauf des Einsatzes wurde die Hygiene-Einheit hinzugezogen, um die eingesetzten Trupps mit frischer Brandschutzkleidung und Getränken zu versorgen. Gegen 12:40 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Im Einsatz befanden sich die Einheiten Ittenbach, Oelberg und Eudenbach sowie die Drehleiter aus der Königswinterer Altstadt und der Einsatzführungsdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell