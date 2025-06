Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Brand in einer Fahrzeug- und Gerätehalle in Impekoven

Alfter- Impekoven (ots)

Bei einem Brand in einer Fahrzeug- und Gerätehalle des gemeindlichen Bauhofs in Alfter-Impekoven ist in der Nacht zu Sonntag erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gegen 01:00 Uhr alarmiert worden, nachdem Mitarbeiter des Bauhofs den Brand entdeckt hatten. Innerhalb einer Fahrzeug- und Gerätehalle brannte zu diesem Zeitpunkt ein Baufahrzeug unter erheblicher Rauchentwicklung. Mehrere eingesetzte Trupps unter Atemschutz konnten im Inneren der Halle eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und es in kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. An der Halle und den dort untergestellten Fahrzeugen entstand durch Brandrückstände und Hitzeeinwirkung erheblicher Sachschaden.

Vor Ort waren rund 45 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschgruppen Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick sowie der Löscheinheit Bonn-Duisdorf, der Führungsdienst der Feuerwehr Alfter und ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises. Die Schadenstelle wurde noch in der Nacht durch Führungskräfte der Gemeindeverwaltung in Augenschein genommen. Die Polizei Bonn hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

