Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kind (10) nach Sturz mit Fahrrad verletzt

Herdorf (ots)

Ein 10-jähriger Junge befuhr am 17.09.2025 mit seinem Kinderfahrrad gegen 16 Uhr die abschüssige Homscheidstraße, und kam dabei zu Fall. Das Kind prallte sodann gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge, welche zuvor jedoch noch anhalten konnten. Glücklicherweise wurde der Junge, welcher einen Fahrradhelm trug, nur leicht verletzt. Vorsichthalber wurde er jedoch zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

