POL-PDNR: Kind (10) nach Sturz mit Fahrrad verletzt

Asbach (ots) - Am Mittwoch, den 17.09.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Asbach im dortigen Telekom Shop ein Ladendiebstahl, bei dem mehrere Apple-Geräte entwendet wurden. Zwei bislang unbekannte männliche Täter rissen die Geräte in einem unbeobachteten Moment aus der Halterung und flüchteten fußläufig in Richtung DM-Markt. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um Heranwachsende gehandelt haben. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

