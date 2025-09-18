PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der K37

Bachenberg (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 18:37 Uhr, kam es auf der K37 in der Gemarkung Bachenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr die K37 aus Richtung Hilgenroth kommend in Fahrtrichtung Bachenberg. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr einen Wirtschaftsweg aus Beul kommend in Fahrtrichtung Obererbach. In Höhe der Kreuzung K37/Wirtschaftsweg beabsichtigte die Pkw-Fahrerin in Richtung Obererbach geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem vom links kommenden bevorrechtigten Motorradfahrer. Der 20-jährige wurde hierbei schwerverletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 60-jährigen Pkw-Fahrerin eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K37 für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen u.a. für den Schienenersatzverkehr. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem DRK-Rettungsdienst, zwei Notärzte, die ADAC-Luftrettung, der First-Responder des DRK sowie ein Abschleppdienst. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den engagierten Ersthelfern vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
02681/9460

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

