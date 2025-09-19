PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl - 91-jährige bestohlen

Straßenhaus (ots)

Am Vormittag des 19.09.2025, gegen 10.00 Uhr, verschafften sich zwei Frauen Zutritt zum Haus der Geschädigten in der Lindenstraße in Straßenhaus, indem sie sich als Putzhilfe ausgaben. Während dieser Zeit wurde die Geldbörse der Geschädigten entwendet. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte Frauen gehandelt haben, die der deutschen Sprache kaum mächtig waren.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

