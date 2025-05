Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährdung des Straßenverkehrs in Homburger Innenstadt

Homburg (ots)

Am 25.05.2025 um 16:06 Uhr kam es in der Homburger Innenstadt zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen VW Fox mit Offenbacher Kreiskennzeichen (OF).

In der Zweibrücker Straße, Saarbrücker Straße, Am Zweibrücker Tor und der Unteren Allee kam es zu erheblichen Geschwindigkeitsverstößen und rücksichtslosen Überholmanövern. Hierbei war es mehrmals lediglich dem Zufall geschuldet, dass der bereits ins Schlingern geratene Fahrer des VW Fox nicht vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und Unbeteiligte zu Schaden kamen. Schlussendlich entfernte sich der VW mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Unteren Allee ohne auf die Vielzahl der am Fahrbahnrand befindlichen Fußgänger, insbesondere spielende Kinder, zu achten. Eine Überprüfung der abgelesenen Kennzeichen ergab, dass diese aktuell nicht verausgabt sind. Der besagte VW Fox war zur Tatzeit mit 2-3 Personen besetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeuginsassen, dem in Rede stehenden Pkw machen können oder auch insbesondere selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 zu wenden.

