POL-HOM: Sachbeschädigung an einer Gartenmauer in Homburg-Erbach

Homburg, Kirkel (ots) - In der Nacht vom 22.05.2025 auf den 23.05.2025 kam es in der Ortslage Kirkel-Limbach, in der Straße "Zum Wälchen", sowie in der Robert-Schuhmann-Straße in Homburg zu zwei Diebstahlsdelikten aus geparkten Fahrzeugen. Entwendet wurden jeweils im Fahrzeug zurückgelassene Wertgegenstände. Die Polizeiinspektion Homburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Weiterhin ...

