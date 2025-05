POL-HOM: Tödlicher Verkehrsunfall in Mandelbachtal-Ormesheim

Homburg (ots) - Die am 20.05.2025 durch die Polizei Homburg gesuchte 53-Jährige wurde am gestrigen Abend (23.05.2025) von der Polizei Neunkirchen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen. Bitte um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und insbesondere um Löschung des veröffentlichten Lichtbildes. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg ...

