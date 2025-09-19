Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Reiferscheid (ots)

Am Freitag, dem 19.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen gegen 22:00 Uhr über einen Fahrzeugführer informiert, welcher in unsicherer Fahrweise die B 256 in Richtung Flammersfeld befuhr und bereits mehrfach beinahe in den Straßengraben gefahren sei. Letztendlich konnte der Pkw in Reiferscheid angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 42 Jahre alte Fahrzeugführerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Frau wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.

